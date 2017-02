Soirée spéciale Saint-Valentin ce mardi sur Paramount Channel.

Dès 20h40 ce mardi 14 février, soirée Saint-Valentin sur Paramount Channel.

La soirée débute avec une relation inattendue dans « LAST DAYS OF SUMMER ». Dans un petit village du New Hampshire, Adèle (Kate Winslet), divorcée et dépressive, vit isolée avec son jeune fils Henry, très affecté suite au départ de son père. Au cours de l’une de leurs rares sorties, ils tombent sur Frank (Josh Brolin), un détenu en fuite, condamné pour meurtre qui va alors les sé- questrer pendant plusieurs jours...

Puis dans « NOS SOUVENIRS BRÛLÉS », après onze ans de mariage, Audrey (Halle Berry) mène une existence paisible aux côtés de son mari Brian et de leurs deux enfants, Dory et Harper. Mais un jour leur vie bascule : Brian meurt, victime d’un acte de violence gratuit… Sous le choc, Audrey se tourne alors instinctivement vers le meilleur ami de son mari, Jerry (Benicio Del Toro)...

Enfin dans « IRRÉSISTIBLE ALFIE », Jude Law endosse le costume de l’incorrigible dragueur.