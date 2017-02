Souffrance des animaux d'élevage : document et débat ce soir sur France 5.

Document inédit ce mardi en première partie de soirée sur France 5 : La fin de la souffrance animale ? Un film de Frédérique Mergey.

Un Français mange en moyenne 86 kilos de viande par an ce qui correspond à l’abattage cumulé d'environ un milliard d'animaux. Comment être certain que notre steak provient d'une bête qui n'a pas souffert ? Bien souvent, nous ignorons tout de ses conditions d'élevage et d'abattage.

Des enquêtes chocs des militants de la cause animale, comme celles de L214, ont permis de révéler les souffrances subies par les animaux dans certains élevages. Ces images d'abattoir ont scandalisé la France entière et la prise de conscience du grand public a été rude.

Que sommes-nous prêts à accepter pour satisfaire notre appétit de viande ? Aujourd'hui la science reconnait que les animaux sont des êtres sensibles. Ils sont protégés par la loi et des millions d'euros sont investis pour améliorer le bien-être animal. Avec quels résultats ? Aujourd’hui, comment est pris en compte la souffrance des animaux d'élevage ?

Malgré les attaques qu'ils subissent, des abattoirs, des transporteurs, et des éleveurs ont accepté de témoigner dans ce documentaire. Après la diffusion de ce documentaire, Marina Carrère d'Encausse proposera un débat de 40 minutes avec plusieurs invités.

Crédit photo © Tony Comiti.