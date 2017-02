Spécial 40 ans du Centre Pompidou dans Entrée Libre ce jeudi.

Ce jeudi 2 février à 20h20 sur France 5, le magazine Entrée Libre propose une émission spéciale pour les 40 ans du Centre Pompidou.

IL ÉTAIT UNE FOIS POMPIDOU. Inauguré au cœur de Paris en 1977, le Centre Pompidou est aujourd’hui le musée le plus avant-gardiste de son époque. Entre volonté de modernité et scandales, Entrée Libre revient sur l’histoire de ce premier-né d’une nouvelle génération. M’ENFIN LAGAFFE Jusqu’au 10 avril, le plus maladroit des héros de bande dessinée est à l’honneur au Centre Pompidou. Tour de l’exposition et réactions des visiteurs.

LE CENTRE POMPIDOU S’INSTALLE AUX CARAIBES. Pour célébrer ses 40 ans, le Centre Pompidou s’ouvre à toute la France et….à l’outre-mer avec une exposition originale à la Fondation Clément en Martinique. À travers cette exposition temporaire consacrée à la peinture abstraite non-géométrique, la nouvelle installation de Daniel Buren et les œuvres d’artistes locaux, retour sur la décentralisation du centre Pompidou au-delà de la métropole.

VISITE DE POMPIDOU AVEC LAMBERT WILSON. Claire Chazal visite le Centre Pompidou en compagnie d’un amoureux du lieu, Lambert Wilson. De l’atelier de restauration des œuvres à la bibliothèque Kandinsky, en passant par la salle de spectacle : plongée dans les coulisses du lieu culturel le plus fréquenté de France.