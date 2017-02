State Of Affairs, avec Katherine Heigl, dès le 20 mars sur 13ème Rue.

Chaque lundi à 20h55 dès le 20 mars sur 13ème Rue, programmation de la série inédite State to Affairs (saison de 13 épisodes).

Katherine Heigl, découverte grâce à son rôle du chirurgien Izzie Stevens dans la série Grey’s Anatomy, interprète le rôle principal de cette nouvelle série d’espionnage, dont elle est aussi la productrice.

Charleston Tucker (Katherine Heigl), jeune enquêtrice pour la CIA, est victime d’un traumatisme lors d’une mission en Afghanistan. Son fiancé, également fils de la Présidente des Etats-Unis Constance Payton (Alfre Woodward), est tué sous ses yeux lors d’une attaque organisée par le terroriste Omar Abdul-Fatah.

Un an plus tard, elle est à la tête d’une équipe dont la mission est de prévenir les attaques sur le sol américain et cibler les menaces les plus critiques. En tête de liste : Omar Abdul-Fatah.

Avec Katherine Heigl, Alfre Woodard, Adam Kaufman...