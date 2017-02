Stupéfiant ce lundi soir sur France 2 : Vjéran Tomic, Céline, Christiane Taubira.

Magazine culturel hebdomadaire présenté par Léa Salamé, Stupéfiant est diffusé c elundi à 23 heures sur France 2. Produit par Bangumi - Laurent Bon.

Au sommaire :

► Casse du siècle : Vjéran Tomic vient d’être condamné à 8 ans de détention pour avoir dérobé des toiles de maîtres. En mai 2010, le musée d'Art Moderne de Paris avait reçu la visite de celui qu'on surnomme « Spiderman ». Un Picasso, un Matisse et un Modigliani avaient notamment été dérobés, pour une valeur totale colossale de 100 millions d’euros. Ce cambrioleur en série a pris goût à l'art en volant des tableaux, et il s'est confessé à Stupéfiant ! pendant ses dernières heures de liberté.

► Céline et les nazis : Louis-Ferdinand Céline est certainement l’artiste français le plus controversé du siècle dernier : célébré pour son génie littéraire, et abhorré pour son antisémitisme notoire. On croyait avoir tout dit, vu et lu sur la face sombre de l’auteur du « Voyage au bout de la nuit ». Mais voilà qu’un nouveau livre ravive la polémique : il présente l’écrivain comme un « agent » aux côtés des nazis.

► L'interview : Elle fait figure d’exception dans une classe politique qui n’aime plus vraiment la culture : Christiane Taubira est l'une des rares à citer, réciter et déclamer, les textes de ses auteurs favoris lors de ses discours. Adulée tout autant que conspuée, on a souhaité la rencontrer à l'occasion de la sortie d'un nouvel ouvrage « Nous habitons la Terre ». Un an après son départ du gouvernement, elle nous parle de l’état de la gauche, de l’état du débat d’idées. Et un peu de ses états d’âme à elle aussi.

► Beaux-Arts : C’est la plus prestigieuse des écoles d’art de France ! Au cœur du quartier de Saint Germain, les Beaux-Arts de Paris célèbrent cette année leurs 200 ans d’existence. Des beaux-arts en pleine rénovation qui vont bientôt s’ouvrir un peu plus au public avec un musée. Stupéfiant vous donne un avant-goût des merveilles qui se cachent rue Bonaparte, dans le 6ème arrondissement de Paris et vous emmène à la rencontre de jeunes artistes en formation.

► La brigade du Stup : Cette semaine, Loïc Prigent s’est intéressé à une œuvre antique et monumentale, « La frise du Parthénon », sculpture hyper sophistiquée qui, aujourd'hui éparpillée par petits bouts façon puzzle aux quatre coins du monde...

► Capsule Temps : Comme chaque semaine, Stupéfiant ! propose une archive mythique ; Cette semaine, retour sur l’invention du "New Look" par Christian Dior, véritable révolution culturelle. C’était en 1947 et le jeune créateur redessinait la silhouette des femmes de l’après-guerre...