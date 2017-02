Stupéfiant ce lundi sur France 2 : Saga, Varda, Sundance...et l'art du pénis.

Depuis début janvier, le magazine culturel Stupéfiant ! a basculé du mercredi au lundi vers 23 heures sur France 2. Au sommaire ce soir :

► L'enquête : l'art du pénis - Par Gabriel Garcia. Il était petit dans l’Antiquité, interdit au Moyen-Âge, la représentation du sexe masculin est toujours une question sensible, voire tabou. Comment les artistes représentent-ils le pénis aujourd’hui ? Quelle est la frontière entre art et pornographie ? Quelle est la cote du pénis sur le marché de l’art ? C’est l’enquête de la semaine !

► La story : l'amour secret de Sagan - Par Raphaëlle Baillot. Françoise Sagan aimait le jeu, les belles voitures, la fête, et les femmes. L’enfant terrible de la littérature a en effet connu le grand amour avec Peggy Roche, journaliste et styliste de mode. Le roman « Peggy dans les phares » de Marie-Eve Lacasse, met en lumière cette idylle longtemps restée secrète. Stupéfiant ! vous raconte cette histoire méconnue.

► L’interview : Agnès Varda et JR. Ils ont 55 ans d’écart, ils se chamaillent sans cesse, et ont souvent des allures de vieux couple : Stupéfiant ! a rencontré Agnès Varda, icône de la Nouvelle Vague, et JR, le roi du collage photographique. Les deux artistes ont uni leur talent pour un film documentaire encore secret. Ils nous racontent ce projet épique, et nous parlent de notre époque tourmentée.

► Le lieu : Sundance, le paradis indé - Par Jérôme Levy. Chaque année en plein hiver, la ville de Park City abrite le fameux festival de Sundance, soit l’un des plus grands festivals de cinéma indépendant au monde, qui a révélé entre autres, Quentin Tarantino, Jim Jarmusch ou Steven Soderbergh. A 1.000 kilomètres d’Hollywood, à quoi ressemble le cinéma indépendant ? Stupéfiant a embarqué ses caméras en plein milieu des Montagnes Rocheuses.

► La brigade du Stup - Par Loïc Prigent. Comme chaque semaine, Loïc Prigent a remonté la filière d’un artiste, et s’est penché cette semaine sur Nina Simone, grande prêtresse du jazz et de la soul qui a voué tout son art à la défense des droits du peuple noir et mis toute sa rage au service des combats féministes.

► Capsule Temps : Louis Jourdan, le "french lover" d'Hollywood. Comme chaque semaine, la Capsule Temps propose une archive mythique. Pour la veille de Saint-Valentin, zoom sur Louis Jourdan, surnommé « le french lover ». Ce petit gars de Marseille est devenu l’un des comédiens français les plus célèbres d’Hollywood, et Judy Garland elle-même, n’était pas insensible à son charme…

