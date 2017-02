Stupéfiant ce lundi sur France 2 : Virginie Efira, Chelsea Hôtel, culture à Bagdad...

Depuis maintenant un mois, le magazine culturel Stupéfiant ! a basculé du mercredi au lundi vers 23 heures sur France 2. Au sommaire ce soir :

► Hollywood contre Trump - Par Elisa Helain. Hollywood vit sa saison annuelle de remises de prix, et sur scène, les stars n’ont qu’un nom à la bouche : Donald Trump. Son décret anti-immigration a mis le feu aux poudres, une nouvelle fois, et les artistes sont montés au créneau de nouveau, en robes de soirée et smokings. Mais comme pour la campagne présidentielle, une question se pose : les beaux discours des artistes servent-ils encore à quelque chose ? Hollywood a-t-il vraiment son mot à dire ?

► Musées sous influence - Par Julien Beau. Les musées français ont de moins en moins d’argent : les caisses de l’Etat sont vides mais l’art coûte de plus en plus cher. La solution est alors d’avoir recours de plus en plus régulièrement au mécénat, et les entreprises se mettent à financer des expositions. Progrès ou danger ? Ce flirt entre culture et entreprise est-il risqué ? Stupéfiant ! enquête.

► L’interview / Virginie Efira. Nommée pour la première fois aux Césars aux côtés d’isabelle Huppert qu’elle adore, Virginie Efira cartonne dans les comédies tout en imprimant sa marque dans le cinéma d’auteur. Tout le monde se l’arrache en somme. Peut-elle vraiment tout faire ? Quel est son secret ? Rencontre à Paris, au cœur de la capitale.

► Chelsea Hotel, fin d'un mythe - Par Guillaume Auda. Le Chelsea Hotel , c’est un lieu à l’histoire mythique et sulfureuse au cœur de la vie artistique new-yorkaise. Jack Kerouac, Dennis Hopper, Patti Smith, Stanlye Kubrick, Niki de Saint-Phalle… la liste de ses résidents n’est rien d’autre que la liste des rock stars du milieu culturel du XXe siècle. Aujourd’hui, le Chelsea Hotel est en pleine rénovation, et cela pourrait bien lui coûter son âme…

► Bagdad et ses artistes - Par Renaud Villain et Sara Bracq. L’Irak aujourd’hui, c’est 25 ans de conflit ininterrompu, plusieurs attentats par semaine et la menace permanente de Daech… Dans ce contexte, peut-il exister une vie culturelle ? Comment les jeunes artistes parviennent-ils encore à créer, quand tout ce qu’ils ont toujours connu est la guerre et la terreur ? Stupéfiant ! met en lumière ceux qui créent, jouent et dansent malgré tout.

► La brigade du Stup. Loïc Prigent remonte la piste d’un peintre du XIXe siècle tombé dans l’oubli et pourtant considéré comme l'un des plus doués de l’impressionnisme : Frédéric Bazille, auquel le musée d’Orsay consacre une grande rétrospective.

► Capsule Temps : A chaque numéro son archive mythique, avec cette semaine le virtuose du piano ET génie du kitsch : Liberace. Dans les années 70, le pianiste américain était l'artiste le mieux rémunéré au monde. Et il avait un sens très particulier de la mise en scène… La preuve ce 6 février 1981, avec son hallucinante entrée en scène à Las Vegas…

Présenté par Léa Salamé. Produit par Bangumi - Laurent Bon. Rédaction en chef : Jérôme Bermyn et Caroline Gauthier.

Crédit photo © Nathalie Guyon - France 2.