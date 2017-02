Sympathy for the devil interprété par les 4 coachs de The Voice (vidéo).

Une tradition chaque année lors du début des auditions de The Voice : une chanson interprétée en ouverture par les quatre coachs.

Pour ce cru 2017, M. pokora, Zazie, Florent Pagny et Mika reprennent un des plus grands classiques des Rolling Stones, Sympathy for the devil. A voir ci-dessous.

Concernant cette saison, Florent Pagny juge qu'on est face à la vraie génération The Voice. "Beaucoup de talents ont 17 ou 18 ans. Pour eux, se présenter devant les coachs, c’est comme un rêve de gamin. Quand l’émission a commencé, ils avaient l’âge de découvrir qu’ils avaient une voix. Ils ont eu le temps de s’entraîner pour leurs prestations. Pour cette génération, c’est une chance immense d’avoir une émission capable de leur donner une si grande notoriété. Avant, c’était plus compliqué de rencontrer le succès ; maintenant, la lumière vient plus vite mais il faut faire attention à ne pas se brûler les ailes."