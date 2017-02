Top chef ce mercredi : enfants, rôles inversés et tarte aux fraises.

Au menu de l'émission hebdomadaire Top Chef diffusée ce mercredi 22 février à 21 heures sur M6...

Les 9 candidats toujours en lice vont s’affronter dans deux nouvelles épreuves pour éviter la dernière chance.

Place ce soir à l’une des épreuves les plus redoutées des candidats : « l’épreuve des enfants ». 6 candidats, épaulés par leur chef de brigade, s’affrontent en duel. Ils vont devoir rivaliser de créativité pour faire aimer aux enfants les produits qu’ils détestent : le foie de veau, les choux de Bruxelles et le poulpe. Pour éviter la dernière chance, les candidats n’ont pas d’autre choix que de séduire un jury exclusivement composé d’enfants, accompagnés cette année du Chef expert en la matière, Norbert Tarayre.

Défi exceptionnel pour les 3 autres candidats : à tour de rôle, ils deviennent chef d’une brigade constituée des autres concurrents… et de leur propre Chef ! Hélène Darroze, Michel Sarran et Philippe Etchebest se glissent donc le temps d’une épreuve dans la peau de véritables commis sous les ordres de leur candidat. Yves Camdeborde, grand ambassadeur de la bistronomie à la française, scrutera tous les faits et gestes des candidats. Seuls ceux qui ont l’étoffe pour devenir les grands chefs de demain, seront dégustés, et auront une chance d’éviter la dernière chance.

Une dernière chance oppose les candidats qui ne sont pas qualifiés. Ils ont 1h pour livrer leur interprétation d’un grand classique de la pâtisserie : la tarte aux fraises. A l’issue de cette épreuve jugée à l’aveugle, un des chefs de brigade éliminera sans le savoir l’un des siens.

Crédit photo © Marie Etchegoyen - M6.