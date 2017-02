Tournage actuellement de la saison 5 de CUT : ce qui attend les héros.

Depuis quelques jours et jusque fin juin, tournage à La Réunion de 70 épisodes (282 à 351) de la série CUT diffusée sur France Ô.

Une saison écrite par Eugénie DARD, Emmanuelle DUPUY, José CALTAGIRONE et Clémence LEBATTEUX. Réalisée par Stéphane MEUNIER, Vincent TRISOLINI, François BIGRAT et David HOURREGUE.

Les héros trentenaires vont être confrontés de manière différente à la parentalité. Ils n’ont pas choisi leur famille, mais ils vont essayer de la construire.

Adil a opté pour un changement de vie radical avec Eva... Ils vont désormais tenir une ferme bio avec une partie aménagée en chambres d’hôtes… Mais les certitudes d’Adil seront balayées par Eva, puis par Violette.

Ruben avait disparu, il est finalement revenu et c’est tout ce qui compte pour Angèle. Ils sont sur un petit nuage, tout excités par ce bouleversement dans leur vie, fruit de leur rencontre. Ils se préparent, s’organisent mais surtout s’aiment… et bossent ! Double cabinet médical à la maison : kiné d’un côté, médecin généraliste de l’autre. Ces deux électrons libres qui n’auraient jamais dû se rencontrer deviennent fusionnels... Assez bizarrement, le plus grand danger pour leur couple, c’est leur générosité vis-à-vis des autres et cette nécessité d’agir en conscience…

Lulu revient d’un voyage de 3 mois en Inde avec Hillary. Elle a définitivement laissé son adolescence dans les eaux boueuses de la mousson et se lance professionnellement en travaillant pour une chaîne de télévision. Sa trajectoire sentimentale sera plus douloureuse, car Lulu sera confrontée à la crise la plus cruelle de sa vie… Comme Charles de Kervelec qui à 53 ans perd jusqu’à sa maison, et se retrouve tout en bas de l’échelle sociale.

Enfin, nous retrouvons Jules en prison, d’où Laura essaie de le faire sortir, par tous les moyens. Comme son fils, elle se voit repartir à zéro, elle tient désormais un petit restaurant de plage et… voit naitre en elle des sentiments controversés pour le juge Rivière, celui-là même qui emprisonne son fils.

Toutes et tous traverseront l’histoire d’Irfan, ce beau jeune homme érudit dont le destin s’avère être en réalité celui des populations victimes des soubresauts de notre siècle.

Avec :

Ambroise MICHEL (Adil)

Elodie VARLET (Angèle)

Edouard MONTOUTE (Ruben)

Sébastien CAPGRAS (Jules)

Nadia RICHARD (Lulu)

Julie BOULANGER (Laura)

Antoine STIP (Charles)

Vincent VERMIGNON (Stefan)

Camille MOUNIER (Sofia)

Benjamin TRIBES (Mathis)

Stéphane METZGER,

Dorylia CALMEL,

Olivier KISSITA,

Floriane VILPONT.

Lors de cette saison 5, Jules et Lulu seront plus que jamais présents sur le digital (Facebook, Instagram, Appli Jules 974) pour nous accompagner au jour le jour. Les deux grandes nouveautés sont des contenus 360° et des dispositifs IRL exceptionnels, qui vont rendre Jules et Lulu toujours plus réels et proches de leur communauté.

Crédit photo © Ronan Lechat - France Télévisions.