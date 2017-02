Tournée mondiale pour le spectacle Fast and Furious Live.

La franchise ciné on ne peut plus populaire Fast & Furious s’apprête à prendre vie "pour un show live spectaculaire".

Universal Brand Development s’associe à Brand Events pour présenter Fast & Furious Live, qui donnera lieu à une tournée mondiale, Europe inclue. Avec des premières dates prévues pour janvier 2018, ce grand spectacle transportera les fans au cœur des scènes et des cascades les plus mémorables des différents films.

Fast & Furious Live sera l’occasion de voir se matérialiser les cascades défiant les lois de la physique qui ont fait le succès des huit films de la franchise, est-il annoncé. S’appuyant sur les technologies les plus avancées et mettant en scène les voitures cultes de la saga, Fast & Furious Live entend faire revivre au public les moments les plus impressionnants qu’ils ont tant aimé voir à l’écran.

Recréant l’atmosphère toute particulière des courses de rue souterraines de Los Angeles aux quatre coins du globe, Fast & Furious Live invitera les fans à vibrer en compagnie de conducteurs de haut niveau qui, au cœur d’une scénographie digne des plus grandes superproductions et autant d’obstacles dernier cri, exécuteront des cascades de haute volée.

"Fast & Furious Live va faire souffler un vent de fraîcheur sur le monde du spectacle de la même façon que la franchise mondiale avait apporté un souffle nouveau au film d'action" a déclaré Vince Klaseus, Président d'Universal Brand Development. "Les fans retrouveront tout ce qu'ils ont aimé dans les films à travers un show incroyablement cool, avec l’impression de le vivre de l’intérieur, en direct, au cœur de l’action."

Les producteurs exécutifs Chris Hughes et James Cooke-Priest, ainsi que le scénariste et réalisateur Rowland French font partie de l'équipe de Brand Events qui a précédemment créé et réalisé la tournée Top Gear Live.

Dates prochainement dévoilées...