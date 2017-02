On ne compte plus les moments de gêne dans l'histoire des César, lors des petits sketchs introduisant l'annonce d'une catégorie. Pour hier, mention à Joey Starr et Anna Mouglalis.

Moment drôle par contre avec une scénette jouée par Nathalie Baye et le maître de cérémonie Jérôme Commandeur. A propos de superlatifs payants pour annoncer les remettants.