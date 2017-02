Tout le monde joue avec ses émotions, en direct le 28 février sur France 2. Une émission présentée par Michel Cymes et Nagui. Réalisée par Tristan Carné. Produite par Pulsations et Air Productions.

Saviez-vous que nos émotions ont un impact direct sur notre réussite et notre santé ? Avec Michel Cymes et Nagui, évaluez votre quotient émotionnel et apprenez comment l’améliorer.

Tout le monde connaît le QI et voit l’intelligence au sens strict du terme comme une qualité indispensable. Mais de plus en plus de scientifiques remettent en cause cette notion, alors que la majorité s’accorde sur une notion plus récente : celle du Quotient Émotionnel. Notre quotidien est rythmé par nos émotions, que cela soit au travail, en famille, à l’école, en amour… Bien gérer ses émotions revient à savoir les identifier, les comprendre et les réguler. Le calcul du QE permet d’évaluer ces capacités, et d’apprendre aussi comment les améliorer. Car un QE élevé n’est pas anodin dans notre quotidien. Il n’assure pas uniquement une plus grande chance de réussite et une stabilité psychique, mais plus étonnant, il nous protègerait, par exemple, des maladies cardio-vasculaires, renforcerait notre système immunitaire, et diminuerait le risque de survenue du diabète. Et contrairement au QI qui stagne après l’âge de 12 ans, le QE peut, lui, s’améliorer tout le long de notre vie.

Le temps d’une soirée, 6 invités en plateau et tous les spectateurs chez eux, répondent à des questions pour évaluer leur quotient émotionnel, et découvrir comment s’améliorer. Des exercices simples et efficaces pour mieux appréhender et maîtriser ses émotions.

L’émission est découpée en 3 manches, qui correspondent chacune à l’un des piliers du calcul du QE. Toutes les manches concernent à la fois nos émotions, ainsi que celles des autres : IDENTIFIER - COMPRENDRE - MAÎTRISER.

La préparation de l’émission est encadrée par Jordi Quoidbach, Docteur en psychologie, professeur à l’université Pompeu Fabra de Barcelone, spécialiste de l’intelligence émotionnelle. Il mène actuellement des recherches sur la régulation des émotions positives et cherche à comprendre l’influence des émotions sur nos décisions et sur notre santé. En répondant au test, tous les joueurs de l’application vont participer directement à ses travaux de recherche. À l’issue de l’émission, les résultats (anonymes) récoltés via l’application TLMJ permettront à Jordi Quoidbach de publier une étude scientifique.

Crédit photo © Nathalie Guyon - FTV.