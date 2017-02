Très prochainement sur M6 : A l'état sauvage avec Laure Manaudou et Mike Horn.

Après le succès des deux premiers volets - avec le comédien Michaël Youn puis le chanteur Matt Pokora - M6 diffusera prochainement A l'état sauvage avec Laure Manaudou. Accompagnée évidemment de Mike Horn.

La présentation presse a eu lieu ce matin. Un document tourné au Botswana où, annonce M6, les deux célébrités traverseront la savane et seront au contact des animaux les plus sauvages d’Afrique.

Rappel du concept : "Ils sont célèbres… chanteurs, comédiens, humoristes… Leur vie est confortable et citadine. Pour la 1ère fois de leur vie, ils vont vivre une expérience totalement inédite et particulièrement difficile : le temps d’une semaine, un artiste célèbre va vivre le quotidien hors norme du plus grand explorateur du monde : Mike Horn. Avec À l’État sauvage, vous allez découvrir un nouveau visage d’une personnalité que vous pensiez bien connaître…"