Trump / Le Pen : la démocratie en danger ? Thème d'un débat ce dimanche sur France 5.

A 19h45 ce dimanche sur France 5, dans C polémique, Bruce Toussaint propose une nouvelle confrontation d'idées, un débat citoyen avec des acteurs de la société civile, des intellectuels, des hommes politiques et des éditorialistes autour de la thématique Trump / Le Pen : la démocratie en danger ?

Pour en débattre, Bruce Toussaint reçoit :

Bernard-Henri Lévy, philosophe,

Brice Teinturier, directeur général délégué d'IPSOS et auteur de "Plus rien à faire, plus rien à foutre" (Editions Robert Laffont),

Georges Malbrunot, grand reporter au Figaro et coauteur de "Nos très chers émirs" (Editions Michel Lafon),

Melissa Bell, correspondante de CNN International à Paris,

Véronique Roy, auteure de "Quentin, qu'ont-ils fait de toi ?" (Editions Robert Laffont),

et Laurent Bras, syndicaliste à la CGT.

