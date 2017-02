Turner International et les Studios Cyber Group s’associent pour produire la série animée Taffy.

Turner International et les Studios Cyber Group s’associent pour produire une nouvelle série d’animation, Taffy, pour la chaîne Boomerang.

D’après une création originale des Studios Cyber Group et développé avec Turner, Taffy raconte les aventures extravagantes auxquelles est confronté Bentley, un fidèle chien de chasse, lorsque sa maîtresse, la milliardaire Mme Muchmore adopte un sournois chat angora aux grands yeux nommé Taffy.

A chaque épisode, Bentley tente de révéler au grand jour la nature perfide de Taffy qui n’arrête pas de piéger et de rendre le pauvre chien responsable de tous ses larcins. Que ce soit dans la somptueuse demeure de Mme Muchmore, sur un bateau de croisière, au milieu de la jet-set internationale ou pendant une visite du Président, les deux ennemis jurés créent le chaos partout où ils se trouvent !

Cette nouvelle série (78 x 7’) sera produite en France et viendra enrichir dès la fin 2018 le line-up des comédies trans-générationnelles de Boomerang, telles que Tom & Jerry et Scooby-Doo.

Cecilia Persson, Vice-Présidente en charge de la Programmation et des Contenus Jeunesse EMEA et des Acquisitions et Co-Productions Internationales pour Turner déclare : « Grâce à son graphisme classique et intemporel et à son comique burlesque, Taffy s’insère parfaitement dans la veine de Boomerang. Nous sommes ravis d’être à l’initiative de cette co-production avec les Studios Cyber Group et d’accroître la notoriété de Boomerang grâce à un contenu fort et novateur. »

Crédit illustration © Turner - Cyber Groupe Studios