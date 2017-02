Un escargot tout chaud, roman d'Isabelle Mergault.

Scénariste, metteur en scène et comédienne, Isabelle Mergault a écrit un roman à paraître dans un mois : Un escargot tout chaud. Edité par Grasset.

L'ouvrage est présenté ainsi :

"Peut-on retrouver le bonheur quand on croit avoir raté sa vie ?

Rose est la patronne d’une bijouterie. Son mari, Philippe, ne lui adresse presque plus la parole. Il rentre tous les midis pour manger sa blanquette puis faire une sieste. Mais ce jour-là, ce jour fatal, arrive Edwige. Cette vieille femme dit à Rose : « vous allez, oui ou non, payer les frais d’entretien de la tombe de votre belle-mère ? » Ma belle-mère, se dit Rose ? Cette mère que Philippe dit aller voir tous les jours ? Hystérie, cris, évanouissements. Rose serait-elle une femme trompée ? Comble de la panade, sa fille Chloé choisit ce moment précis pour arriver avec son nouveau fiancé, Wa-wa-wa-walter. En effet, Chloé est bègue. Redoublement de la panade, un braqueur masqué s’engouffre dans la bijouterie, mais c’est un maladroit et on découvre vite son identité : Pierre, un garçon dont Edwige s’est occupée quand il était petit. Sous l’effet de la peur, Chloé a perdu son bégaiement.

Dans une conversation à sept (sans compter un chien) va se résoudre la cocasse histoire du couple de Rose et Philippe. Où l’on découvrira l’étrange et parfois nécessaire rapport de l’adultère et du maïs."