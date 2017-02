Un numéro de Capital spécial immobilier le 26 février sur M6.

Présenté par Bastien Cadeac dimanche 26 février à 21 heures sur M6 : Capital spécial Immobilier.

Les prix flambent à nouveau, surtout dans les grandes villes. Pour se loger dans de bonnes conditions, comment les familles adaptent-elles leur projet immobilier ? A l’achat ou en location, quels nouveaux acteurs vous promettent d’accéder à la maison ou à l’appartement de vos rêves à des prix accessibles ?

Travailler en centre-ville, habiter à une heure (ou plus) : la formule gagnante ? Avec les prix de l’immobilier qui repartent à la hausse, toutes les familles en quête d’un logement se posent la même question : fuir le centre-ville pour aller habiter à une heure de transport est-ce la solution ? Plus on s’éloigne du centre, plus on peut s’offrir un logement plus grand pour moins cher et en privilégiant le cadre de vie. Alors pour tous ceux qui font ce pari, est-on gagnant en pouvoir d’achat à travailler en ville, et habiter en dehors ? Temps de navette, frais de transport, impôts locaux, courses, à quelles surprises, bonnes et mauvaises, faut-il s’attendre ? Entre les familles qui utilisent les transports en commun (TGV, TER…) ou voiture, lesquelles s’en sortent le mieux ?

Logement social : ce promoteur immobilier qui vous fait des loyers doux ! L’histoire paraît trop belle : un promoteur privé qui fait du logement social pour aider les familles aux revenus modestes et moyens à louer moins cher ! Et pourtant elle est vraie : en construisant des milliers d’appartements, Hervé Legros permet aux communes de combler le manque criant de ces logements à loyers modérés, auxquels 83% des Français ont en théorie droit. Son parcours est incroyable : avec pour seul bagage un CAP de plombier, ce jeune homme de 33 ans est devenu en 10 ans à peine l’un des plus gros promoteurs français. Il s’est même offert le luxe de devenir sponsor du club de foot de l’Olympique Lyonnais avec son groupe Alila ! Avec quelles méthodes très originales celui qui se présente comme le « Free de l’immobilier » casse-t-il les codes du secteur ? Peut-il vraiment, comme il le prétend, construire 25% en dessous du prix du marché, sans rogner sur la qualité ?

Maison écolo, design et bon marché : oserez-vous acheter en préfabriqué ? Imaginez : une maison neuve, construite en 3 mois à peine, bien isolée avec des matériaux écolos… et en prime, à prix cassés ! Cette promesse très alléchante est celle des maisons en préfabriqué. Derrière cet exploit, une conception plutôt révolutionnaire : tout repose sur des modèles pré-usinés et personnalisés selon la commande au dernier moment. Quels sont les secrets des fabricants pour monter murs et toits en 48 heures ? Ossature bois, carton ou mêmes en briques façon Lego, que valent tous ces matériaux ? De telles maisons, est-ce vraiment toujours beau et solide avec le temps ?

Crédit photo © Pierre Olivier - M6.