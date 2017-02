Un numéro de Crimes spécial affaire Fourniret le 5 mars sur NRJ12.

Chaque début de semaine (particulièrement cet hiver), le magazine Crimes, de Jean-Marc Morandini, réalise de belles performances d'audience sur NRJ12.

Le 5 mars prochain, spécial affaire Fourniret.

À ce jour, « L’Ogre des Ardennes », alias Michel Fourniret, est le seul tueur en série français qui revendique haut et fort ses crimes. Au total 7 rapts, la plupart suivis de viol et de meurtre, des jeunes filles dont la plus âgée avait 21 ans et la plus jeune, seulement 12 ans. 7 crimes commis entre 1987 et 2001, avec la complicité de Monique Olivier, une épouse que Michel Fourniret a entrainé dans sa folie meurtrière.

En mars 2008, s’ouvre un procès qui va marquer le siècle. Au final, une sentence attendue, la condamnation à perpétuité pour le tueur en série et sa compagne. Une maigre consolation pour les parents des jeunes victimes.

Alors, comment un être humain peut-il en arriver à une telle cruauté ? Le passé de Michel Fourniret peut-il expliquer ses actes abominables ?