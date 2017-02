Une bonne partie du Cercle consacré à Belmondo ce vendredi soir.

Ce vendredi à 20h50 sur la chaîne Canal+ Cinéma : Augustin Trapenard et les chroniqueurs du Cercle - Philippe Rouyer, Arthur Dreyfus, Lucie Akoun, Charlotte Lipinska et Frédéric Mercier - ont concocté une spéciale Jean-Paul Belmondo, à l'occasion de l'hommage qui lui sera prochainement rendu lors de la soirée de cérémonie des César.

Outre les pronostics de chacun quant aux films primés lors de la cérémonie, l'équipe présente CANAL+BELMONDO et évoque quatre des films qui seront à l'antenne (ITINÉRAIRE D'UN ENFANT GÂTÉ, STAVISKY, À BOUT DE SOUFFLE et UN HOMME QUI ME PLAÎT).

L'invité cinéphile sera Claude LELOUCH.

Et focus sur les sorties de la semaine.

Crédit photo © Philippe Mazzoni - Canal+.