Une nouvelle formule de L'Express dès ce mercredi.

SFR Presse lance la nouvelle formule de L'Express, en points presse dès ce mercredi 1er mars.

Il est communiqué qu'"Avec un positionnement clair et résolument positif, une volonté affirmée de s'engager tout en restant fidèle aux valeurs du titre, la nouvelle formule sera le news magazine du progrès, de ceux qui pensent, avancent et construisent la France, l'Europe et le monde de demain".

Le Nouvel Express entend reposer à la fois sur une information enrichie, portée en particulier par la création de son Cahier Economie, et une approche éditoriale et visuelle entièrement repensée.

La nouvelle formule s'appuie sur un enrichissement de l'information que traduit le passage à une centaine de pages densifiées et structurées autour de dix sections thématiques.

L'équilibre hebdomadaire sera le suivant :

- La semaine Express : le journal ouvre par des papiers courts et « chauds » balayant l'actualité de la semaine à travers des angles originaux et variés ;

- Opinions : les grandes signatures, extérieures et de l'Express, proposent une réflexion sur l'actualité ;

- Le choix de L'Express : le grand dossier approfondit un sujet d'intérêt central pour les lecteurs de cette revue ;

- Les sections France et Monde sont les sections d'enquêtes et de reportages d'actualité.

- Economie : Sur 16 pages, le cahier spécial Economie est une innovation majeure du nouvel Express. Cette thématique peu développée dans les autres news généralistes connaîtra un traitement unique en France, avec deux à trois enquêtes approfondies (business et macroéconomie), suivies de papiers plus courts et de rubriques.

- Autres sections : Découverte tournée vers les nouvelles technologies, les sciences et l'innovation ; Culture, également un temps fort pour les lecteurs de l'Express, avec - sur 20 pages - un équilibre entre critiques, enquêtes, prescription et information (« La librairie de L'Express », « le Guide des arts et spectacles ») ;

- Idées, la section du journal qui accueillera le débat d'idées ;

- Passions, avec les sujets lifestyle, passerelle vers le supplément L'Express Styles.