Une nouvelle saison de Patron Incognito dès le 14 mars sur M6.

Pour la première fois, le président d’une célèbre chocolaterie française participe à l'émission : Yves Guattari, président de la chocolaterie “Monbana”.

À 63 ans, Yves Guattari est le président directeur général de la chocolaterie Monbana. Cette entreprise familiale est née il y a plus de 80 ans, avec Louis Guattari, grand-père de l’actuel président, qui crée sa manufacture de cacao à La Garenne-Colombe, en région parisienne. Elle compte aujourd’hui parmi les grands noms des fabricants de chocolat français. À l’origine, spécialisée dans les poudres de cacao, Monbana s’est aujourd’hui diversifiée, et produit maintenant de nombreuses références (orangettes, ganaches, chocolats à boire et à croquer, etc.) pour les particuliers mais aussi pour différentes marques de la grande et moyenne distribution.

La production a décidé de changer le scénario habituel pour que le patron ne se fasse pas reconnaître. Cette fois-ci, il ne sera pas question de stagiaire en formation ou d’un chômeur en reconversion. Yves Guattari prendra l’identité de Jean-Philippe Wulck, un employé d’une chocolaterie belge participant à un échange sur le savoir-faire entre professionnels franco-belges. Un nouvel alibi qui devrait permettre à Yves Guattari de ne pas éveiller les soupçons.