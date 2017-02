Une saison 3 record pour Top Gear France sur RMC Découverte.

Avec une moyenne de 707 250 téléspectateurs et 2,8% de part d'audience (hors replay), la saison 3 de Top Gear France enregistre sa meilleure audience depuis son lancement.

Top Gear France revient bientôt sur RMC Découverte avec des épisodes inédits. "Philippe Lellouche, Le Tone et Bruce Jouanny pensaient y échapper cette saison mais c’est sans compter sur la production qui nous révèle les coulisses de l’émission. Découvrez les plus gros fous rires, les bêtisiers, les écarts de piste les plus improbables, les gros râtés de cette saison 3... Et aussi le challenge annuel RMC/ BFMTV !"

Cette année les journalistes Dorothée Balsan (BFM Sport), Jean-Baptiste Boursier (BFMTV), Olivier Truchot (RMC, BFMTV et Numéro 23) et Dominique Rizet (BFMTV et RMC Découverte) s’affrontent sur la piste Top Gear à Brienne-le-Château. Laquelle de ces vedettes de l’info va réaliser le meilleur chrono au volant de la voiture raisonnablement peu coûteuse ?