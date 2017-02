Une version britannique de Maigret dès ce dimanche avec Rowan Atkinson.

Difficile pour Rowan Atkinson de se débarrasser de l'image de Mister Bean. Occasion ce soir pour les téléspectateurs de France 3 le retrouver dans un registre on ne peut plus différent : il incarne le fameux Commissaire Maigret. Un personnage de roman popularisé à la télévision française par Pierre Richard et Bruno Cremer.

Rowan Atkinson : « J’ai eu beaucoup d’appréhension à l’idée de reprendre le rôle… Généralement, je suis plus à l’aise pour incarner des personnages ayant un tempérament très éloigné du mien… Je préfère porter un masque quand je suis à l’écran. »

Ce 19 février à 20h55, Maigret tend un piège. D'après le roman de Georges Simenon. Réalisé par Ashley Pearce. Scénario : Stewart Harcourt.

Depuis le mois de juin, la psychose règne dans les rues de Montmartre. Au commissariat, une triste galerie de cinq photos de femmes assassinées par le même procédé absorbe le commissaire Maigret. Il doit trouver le tueur en série. A l'écoute des théories du professeur Tissot, un aliéniste de l'hôpital Sainte - Anne, Maigret imagine un plan pour faire "sortir le loup du bois" : il va organiser le simulacre d'une arrestation afin de pousser l'assassin à se manifester. Avec douze femmes auxiliaires de police rodées aux techniques d'autodéfense, 200 inspecteurs en civil dans les rues de Montmartre, Maigret tend un piège au tueur...

