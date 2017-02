A voir ce mardi dès 20h50 sur France 5.

L’idée même d’une mère qui aime ses enfants, et qui pourtant, en arrive à les empoisonner, les étouffer, les torturer est insoutenable. Comment l'amour peut-il se transformer en drame ? L’amour maternel ne serait-il pas inné et obligatoire ? C’est un sujet tabou, dont on parle peu : avoir été victime de mères dites "toxiques".

Psychologiquement trop intrusives, fusionnelles, immatures, manipulatrices ou absentes, les mères « toxiques » font preuve d’une déficience grave dans leur relation avec leur enfant. Elles sont parfois violentes physiquement, jusqu’au paroxysme que constitue le "syndrome de Münchhausen par procuration" (SMPP), une névrose rare et terrifiante qui conduit une maman à étouffer ou à blesser son propre enfant pour attirer l’attention médicale sur elle.

Comment expliquer ces gestes d’une extrême violence ? Comment un enfant peut-il se construire face à une mère dominatrice, méprisante, manipulatrice ? Dans un documentaire diffusé ce soir, on suit 3 parcours avec des éclairages d'experts et de médecins.

Un film écrit et réalisé par Anne-Marie Avouac.

Après la diffusion de ce documentaire, Marina Carrère d'Encausse proposera un débat avec ses invités.