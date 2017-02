Vincent Vinel reprend Lose yourself lors des auditions de The Voice (vidéo).

Un troisième et dernier extrait des auditions de The Voice vues samedi 18 février : après Lisandro et Will Barber, place au jeune talent Vincent Vinel, malvoyant.

Sa reprise de Lose yourself d'Eminem a convaincu les coachs. Florent Pagny, M. Pokora et Mika le voulaient dans leur équipe. Il intègre, en vue des battles, l'équipe coachée par Mika.

Vincent a expliqué que quand il joue au piano, il voit ses mains (il voit les choses proches). Malvoyant depuis son enfance, il a l'oreille absolue. Il peut reproduire la mélodie qu'il entend.

Cette aventure va te faire un bien encore plus énorme que le bien que tu nous fait, a jugé Florent Pagny.