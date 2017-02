Voici qui a été éliminé de Top Chef mercredi 15 février sur M6.

Hier, mercredi 15 février, c'était la 4ème partie de Top Chef sur M6, plus grand concours de cuisine réservé aux professionnels. Les 10 candidats toujours en lice se sont affrontés dans deux nouvelles épreuves et ont tenté d’éviter la dernière chance.

Pour la première épreuve, 6 candidats étaient mis au défi : créer un plat ou un dessert associant la tomate à un fruit de leur choix. Ils devaient ainsi redoubler de technique et de créativité pour séduire Frédérique Jaunault, Meilleur Ouvrier de France primeur. Mais la difficulté de l’épreuve ne s’arrêtait pas là ! Elle réservait en effet une surprise de taille aux candidats et aux chefs… Changer de brigade !

Pour la deuxième épreuve, 4 des candidats encore en lice avaient rendez-vous dans l’un des palaces les plus prestigieux de la capitale : le Meurice. Pour y rencontrer Cédric Grolet, élu meilleur chef pâtissier en 2015 et en 2016. Pour la 1ère fois, le Chef a accepté de défier les candidats sur son terrain : les desserts à l’apparence de fruits. Tout candidat qui parvenait à réaliser un dessert aux fruits plus réaliste que celui du Chef était directement qualifié pour la semaine suivante.

Puis ils étaient 5 à se retrouver en dernière chance, et ils devaient relever un défi de taille : rendre gastronomique le poisson pané… A l’issue de cette épreuve jugée à l’aveugle, élimination de David.

DAVID GREMILLET / 23 ANS, POISSY SOUS-CHEF ET MEMBRE DE LA DIRECTION DE L’HÔTEL-RESTAURANT 4 ÉTOILES “L’ESTURGEON”. Cuisine gastronomique. 6 cours du 14 Juillet, 78300 Poissy.

David est un grand habitué des compétitions : Lauréat du Meilleur apprenti de France en 2010, Espoir de la fondation Paul Bocuse en 2011, Lauréat du Trophée Bernard Loiseau en 2016. Ayant travaillé très jeune dans l’hôtel familial 4 étoiles “La Chaumière” à Honfleur, cette bête de concours voulait faire “Top Chef” pour montrer à son père qu’il a les épaules pour reprendre l’affaire familiale.

Crédit photo © Marie Etchegoyen - M6.