Voici qui a été éliminé du concours Top Chef mercredi soir sur M6.

Mercredi 1er février, M6 proposait l'épisode 2 de la saison 8 de Top Chef. Avec Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Jean-François Piège. Avec 12 candidats encore en compétition.

Dans cet épisode, Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Michel Sarran étaient chacun à la tête d’une brigade de 4 candidats qu’ils ont eux-mêmes sélectionnés durant la 1ère semaine du concours.

Pour la première épreuve, Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Michel Sarran, chacun accompagné de 2 de leurs candidats, se rendaient à Saint-Tropez, fief d’Arnaud Donckele, le plus jeune chef triplement étoilé de France. Ils devaient rivaliser de créativité pour sublimer l’un des 3 produits de la mer suivants : la sardine, le loup et le calamar.

Pour la deuxième épreuve, 2 membres de chaque brigade s’affrontaient sur l’un des thèmes les plus redoutés de Top Chef : le Trompe-l’œil ! Ils étaient jugés par le spécialiste : Yann Brys, Chef pâtissier Meilleur Ouvrier de France, responsable de la création de la plus ancienne maison de gastronomie française.

8 candidats s’affrontaient ensuite en dernière chance. Jugés à l’aveugle par Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Jean François Piège. Le thème du jour : Le mono produit.

Quitte la compétition : Carl, vainqueur d'Objectif Top Chef...Mais son tweet est énigmatique. Repêchage ?