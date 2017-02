Vous pouvez répéter la question ? avec Alex Goude sur France 4.

Ex animateur de M6 - La France a un incroyable talent- Alex Goude a remporté le trophée du Grand concours des animateurs la semaine dernière sur TF1.

Selon les informations du quotidien Le Parisien, il va être à la tête du divertissement « Vous pouvez répéter la question ? » proposé dès mi-avril sur France 4.

La chaîne aurait commandé 3 premières parties de soirée de cette adaptation d'un format allemand adapté par la société de production de Catherine Barma.

On peut lire dans Le Parisien le concept : "deux familles composées d’enfants de 7 à 11 ans et de leurs parents doivent répondre à six questions que tout le monde se pose. Sur le plateau, deux duos d’humoristes (Nicole Ferroni, Arnaud Tsamère, Ben, Antonia) proposeront chacun une réponse sous forme de sketch, mais dont une seule est correcte."

