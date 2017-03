12 pages d'entretien avec José Mourinho dans France Football mardi.

Rare en entretien individuel, le technicien de Manchester United José Mourinho a fait une exception pour France Football.

Dans cette interview fleuve, disponible dans le numéro en vente mardi 21 mars, il détaille sa vision du football et du métier d’entraîneur, et se livre comme rarement sur l’homme qu’il est aujourd’hui.

Extraits :

« Les titres, les victoires, sont le meilleur moyen d’éduquer un groupe de joueurs, d’éduquer un club, de changer les mentalités»

« Je n’ai pas besoin de béni-oui-oui, mais de gens qui ont leur propre opinion. Et même de gens qui vont contester mes décisions, les remettre en cause »

«La saison dernière, j’ai été viré de Chelsea six mois après avoir été champion. Idem pour Ranieri cette saison à Leicester. Ce job devient fou ! »

« Aujourd’hui, je me sens bien avec ma personnalité d’homme. J’ai mûri, je suis plus apaisé. Une victoire ne représente plus la lune, et une défaite plus un enfer »