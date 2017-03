A 23 heures sur France 2 : Salah Abdeslam, la traque de l'ennemi public numéro 1.

A 22h55 ce dimanche 19 mars sur France 2, numéro inédit du magazine Cellule de crise, présenté par David Pujadas.

Comment se prennent les décisions quand la pression monte brusquement, quand les menaces deviennent vitales ? Qui sont les hommes et les femmes de l'ombre? Quels sont les enjeux de pouvoir, les stratégies de communication? "Cellule de crise" invite le téléspectateur à revivre, comme s'il y était, les moments les plus tragiques de notre histoire récente. En pénétrant les rouages de la machine d'état, en doublant le récit chronologique du pouvoir et la gestion de crise.

Ce soir, vous découvrirez un film de Pauline Liétar.

Salah Abdeslam est l’unique survivant des commandos du 13 novembre. Lui seul connaît les secrets des attentats les plus meurtriers qui ont jamais frappé la France. Cellule de crise plonge le téléspectateur au cœur de 4 mois de chasse à l’homme. Qui est ce petit délinquant devenu le terroriste le plus recherché d’Europe ? Comment ses activités de logisticien de l’Etat islamique ont-elles échappé aux services de renseignement ?

La traque commence par un incroyable raté entre les polices belges et françaises. Quelques jours plus tard, Bruxelles est entièrement bouclée pour la première fois depuis la seconde Guerre mondiale. En mettant à jour un vaste réseau terroriste, les autorités belges découvrent même une menace nucléaire. La France et la Belgique vont s’affronter sur le terrain diplomatique. Mais Salah Abdeslam va finir par commettre une erreur, un coup de fil fait tout basculer. Cellule de crise raconte la traque de l’ennemi public numéro 1.

Crédit photo © DR.