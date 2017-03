Alexandre Pasteur commentera Paris-Roubaix en compagnie de Laurent Jalabert et Marion Rousse.

Diffuseur officiel de Paris-Roubaix, France Télévisions proposera de vivre en direct et en intégralité, le dimanche 9 avril, la 115ème édition de « l’Enfer du Nord », épreuve mythique qui s’élancera comme chaque année de Compiègne pour rallier le Vélodrome de Roubaix après la traversée des célèbres secteurs pavés qui ont fait l’histoire de cette course.

Produite et diffusée en intégralité pour la deuxième année consécutive, la course sera à vivre en direct à partir de 10h55 sur France 3, puis sur France Ô entre 11h50 et 12h55, pour revenir ensuite sur France 3 jusqu’à l’arrivée.

Pour ce Paris-Roubaix 2017, les organisateurs ont vu les choses en grand avec 25 équipes en lice dont les françaises AG2R La Mondiale, FDJ, Cofidis, Delko Marseille-Provence KTM et Fortuneo Vital-Concept.

Le tracé a réservé des surprises avec un parcours de 257 km constitué de 29 secteurs pavés représentant un total de 55 km. L'objectif est simple pour les coureurs français, mettre fin à 20 ans de disette et trouver un successeur à Frédéric Guesdon, dernier tricolore à avoir remporté la course en 1997. A noter que cette édition aura une saveur toute particulière pour le cyclisme belge, puisqu'il s'agira de la dernière participation de Tom Boonen sur le circuit professionnel.

Cette course sera également marquée par l'arrivée de deux nouveaux visages à France Télévisions :

- Le journaliste, Alexandre Pasteur intègre la rédaction des sports notamment pour commenter les courses cyclistes.

- Marion Rousse, Championne de France 2012 de cyclisme sur route, rejoint Laurent Jalabert et Cédric Vasseur au sein de l'équipe de consultants cyclisme.

Alexandre Pasteur commentera ce Paris-Roubaix en compagnie de Laurent Jalabert et Marion Rousse tandis que Nicolas Geay et Cédric Vasseur seront sur les motos au coeur du peloton.