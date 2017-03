Après le gros score de la première, baisse logique d'audience pour The Wall.

Présenté par Christophe Dechavanne et produit par Endemol Productions , « THE WALL : Face au Mur » est diffusé depuis avant-hier du lundi au vendredi à 19h sur TF1.

La première avait réalisé un carton : 27% de part d'audience Idem pour la pda sur la cible femmes responsables des achats de - de 50 ans. 5.39 millions de téléspectateurs, un chiffre très nettement supérieur à la moyenne de la case.

Après un tel démarrage, dû en partie à l'effet curiosité, une baisse était attendue mardi. Restait à savoir si elle allait être conséquente ou pas.

Résultat : 4.46 millions de téléspectateurs, et une part d'audience qui recule à 23.1%. Les chiffres demeurent bons.

Christophe Dechavanne accueille dans chaque numéro un couple de candidats sur un plateau spectaculaire. Ils ont trois manches pour tenter d’accumuler la plus grande cagnotte possible en lâchant trois types de boules du haut du Mur : - Des boules vertes offertes. - Des boules rouges imposées. - Des boules blanches. Vert, l’argent est gagné mais rouge, il est perdu ! Une bonne réponse transformera les boules blanches en vertes mais une mauvaise conduira au rouge ! En bas du Mur se trouvent 15 cases avec des montants pouvant aller de 1 à 150 000 euros ! Le mur réserve bien des surprises ! Avec ses millions de combinaisons, il est complètement imprévisible … Chaque rebond de la boule peut faire basculer le cours du jeu à tout moment !

Mais attention, un des 2 candidats est isolé une partie du jeu dans une cabine insonorisée, coupé du monde et du plateau tandis que le second sera face au Mur. À la fin du jeu, le candidat isolé doit prendre une décision des plus cruciales qui pourra changer leur destin : accepter une somme d’argent garantie quoi qu’il advienne ou repartir avec la cagnotte accumulée en plateau. Une cagnotte dont seul le candidat en plateau connaît le montant final...

Crédit photo © Benjamin Decoin - TF1.