Dès ce week-end et jusqu'à la fin de cette année 2017, 42 portraits, « Artistes de France » venus des quatre coins du monde, seront diffusés au fil des semaines sur toutes les chaînes et tous les écrans du groupe France Télévisions.

Pendant deux minutes, une personnalité racontera le destin exceptionnel d’un artiste issu de la diversité qui a influencé et enrichi la culture française.

France 2 : Le samedi, vers 10 heures.

France 3 : Le dimanche, vers 11h15.

France 4 : Le samedi, vers 18h30.

France 5 : Le samedi, vers 20h20.

France Ô : Le dimanche, vers 18h40.

"La France, creuset culturel et artistique par excellence, a accueilli au cours des siècles et accueille encore aujourd’hui des artistes parmi les plus grands. La création, socle d’un langage universel entre les peuples, fait naturellement place à la diversité, chaque artiste contri buant à sa manière à la richesse de notre patrimoine artistique et culturel, comme en témoigne le cosmopolitisme dans les arts plastiques, la danse, le cinéma, la musique ou les arts du cirque.

Programmée à partir du 18 mars 2017 à l’occasion de la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme et de la Semaine de la langue française et de la francophonie, la série Artistes de France, réalisée par Lucien Jean-Baptiste, offre une galerie de 42 portraits d’artistes venus des quatre coins du monde, mis en lumière par le regard des historiens et illustrés par des archives inédites. Chaque épisode sera vu sur des supports multiples par plusieurs millions de personnes, dans la continuité des deux précédentes séries Frères d’armes et Champions de France.

En faisant appel à des personnalités d’aujourd’hui pour parler de ces artistes éternels qui ont contribué à la culture française, la série s’inscrit dans une transmission culturelle forte et raconte l’histoire de France avec un regard nouveau, plus ouvert sur le monde".