Audiences du dimanche 12 mars : la comédie de TF1 devance le thriller de France 2.

Dimanche 12 mars en première partie de soirée, TF1 programmait la comédie inédite Jamais le premier soir. Ce film avec le trio Alexandra Lamy - Julie Ferrier - Mélanie Doutey avait été vu par 800.000 personnes dans les salles en 2014. Leader des audiences avec 4.8 millions de téléspectateurs.

Le très bon thriller No country for old men était rediffusé sur France 2. Écrit et réalisé par Joel et Ethan Cohen, ce long-métrage a été découvert ou revu par 3.5 millions de personnes.

Téléfilm britannique inédit sur France 3 : Les malheurs de la vertu. Un épisode de la série Les enquêtes de Morse. Une fiction qui a attiré 2.8 millions de téléspectateurs.

Le magazine Capital était visible sur M6. Thème : Shopping, restos et loisirs, comment les zones commerciales font leur révolution. 2.5 millions d'amateurs.

