Audiences du samedi 4 mars : The Voice encore en hausse, nouveau succès pour France 3.

Samedi 4 mars 2017 en première partie de soirée.

TF1 proposait la troisième partie des auditions de The Voice, avec les futurs coachs Zazie, Mika, M. Pokora et Florent Pagny. Chose rare, le deuxième numéro avait fait mieux que le premier (hors replay) ! 7 millions contre 6.8 millions. Résultat hier ? Une nouvelle progression ! 7.3 millions de fidèles à ce programme de compétition. Plus de 34% de part d'audience. Pic à 8.1 millions.

Un divertissement présenté par Laurent Ruquier au même moment sur France 2 : On a tous quelque chose de Jean Yanne. Indifférence totale ! 1.4 million d'amateurs...

Téléfilm français inédit sur France 3 : Le sang des îles d'or. Ce policier était interprété par le trio vedette Antoine Duléry - Alexandra Vandernoot - Isabelle Vitari. Nouveau succès pour la case fiction maison de la chaîne, 4 millions de téléspectateurs.

M6 poursuivait la diffusion de la série américaine NCIS Los Angeles, avec deux inédits à la suite.

Crédit photo © Rémy Grandroques - France 3.