Auditions de The Voice : la chouette reprise de Just can't get enough d'Audrey (vidéo).

Audrey, 32 ans, éducatrice pour jeunes enfants et qui arrive de Poitiers, a enthousiasmé les coachs lors des auditions de The Voice. Son passage a été diffusé hier sur TF1.

Celle qui chante dans un groupe style Nouvelle-Orléans a repris un grand classique 80's de Depeche Mode : Just can't get enough. A sa façon. Et dès les premières paroles, Zazie a retourné son fauteuil. M. Pokora a suivi, puis Florent Pagny et Mika. Carton plein.

Audrey, qui ne s'attendait pas à un ce que les 4 vedettes se retournent ("C'est la merde!") a choisi d'aller aux battles avec Zazie ("Comme je ne joue qu'avec des garçons, je choisis une fille").