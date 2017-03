Bande-annonce du film L'homme aux mille visages.

Découvrez la bande-annonce et l'affiche de L'HOMME AUX MILLE VISAGES, film visible en salles dès le 12 avril.

Francisco Paesa, ex agent secret espagnol, est engagé pour résoudre une affaire de détournement d’argent risquant d’entrainer un scandale d’Etat. L’homme y voit l’opportunité de s’enrichir tout en se vengeant du gouvernement qui l'a trahi par le passé. Débute alors l’une des plus incroyables intrigues politiques et financières de ces dernières années : l’histoire vraie d’un homme qui a trompé tout un pays et fait tomber un gouvernement.

Réalisé par Alberto Rodriguez.