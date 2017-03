Bande-annonce du film The Warriors Gate (production Besson).

Découvrez la bande-annonce et l’affiche de The Warriors Gate.

Un film de Matthias Hoene avec Mark Chao, Ni Ni, Dave Bautista, Sienna Guillory, Uriah Shelton.

Un adolescent passionné de jeux vidéo se retrouve par magie transporté dans la Chine médiévale. Il lui faudra user de tous ses talents de gamer pour devenir un authentique guerrier kung-fu capable de sauver la princesse et de rétablir la paix entre les empires… et ce avant que ne résonne le gong du Game Over !

En salles le 22 mars.