Bates Motel avec Rihanna le dimanche 2 avril sur 13eme RUE.

Ce dimanche 5 mars à 22h20, lancement de la 5ème saison de Bates Motel sur 13ème Rue. Et rendezvous et le 2 avril pour connaître le sort de Rihanna...Quin interprète le rôle de Marion Crane.

Concernant cette saison 5 : Deux années se sont écoulées depuis la dernière saison. Norman Bates mène une double vie : pour les habitants de White Pine Bay, c’est un jeune homme modèle, en deuil, tandis qu’à la maison, la démence du personnage de Hitchcock s’intensifie. L’ancien shériff et mari de Norma, Alex Romero, doute de plus en plus de l’état psychologique de Norman; son frère Dylan, quant à lui, apprend le décès de sa mère, mais ne croit pas à la version du suicide. L’étau se resserre pour Norman, et les suspicions à son égard sont de plus en plus fortes...