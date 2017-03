Benzema absent de l'équipe de France : « J’aimerais que Deschamps m’explique pourquoi ça dure ».

Invité en avant-soirée ce jeudi sur RMC, lors de Team Duga, Karim Benzema a évoqué sa longue absence en équipe de France.

Un an et demi après sa dernière sélection, l’attaquant du Real Madrid veut avoir une discussion avec Didier Deschamps afin de comprendre sa mise à l’écart prolongée.

"Ça fait un an et demi que je n’y suis plus. Je le vis mal. Certains disent que je n’aime pas l’équipe de France. Si c’était le cas, je l’aurais dit directement au sélectionneur parce que je suis un grand garçon. Mais aujourd’hui, je trouve ça injuste parce que je n’ai pas d’explication. Je suis un homme et j’aimerais avoir des explications, qu’on m’explique pourquoi on ne me sélectionne pas. Je vais garder dans ma tête que si on ne me sélectionne pas pour l’instant, c’est pour le foot, c’est qu’il y a des joueurs qui sont meilleurs que moi."

C'aimerait Benzema, c’est avoir au moins une discussion avec le sélectionneur, qu’il lui dise ce qu’il pense. " La dernière fois que j’ai eu le sélectionneur au téléphone, c’était bien avant l’Euro. Il m’a dit : "Karim, je vais te dire quelque chose qui ne va pas te faire plaisir, je ne te sélectionne pas." Sur le moment, comme j’étais très déçu, je n’avais pas besoin d’explication. Depuis, on n’a plus eu de contact. Mais aujourd’hui, avec le recul, j’aimerais bien qu’il m’explique pourquoi il ne m’a pas sélectionné et pourquoi ça dure. Je me pose cette question tous les jours".

