Bienvenue au manoir ce dimanche après-midi sur France 2.

Un document de Morgane du Liège, Frédéric Capron et Guillaume Salasca, proposé à 14h15 ce dimanche sur France 2.

Qui n'a jamais un jour pensé changer de vie ? Qui n'a jamais rêvé une nuit de tout recommencer ? Quitter enfin le macadam pour un ailleurs plus doux, plus vert, plus motivant… Presque tout le monde, et pourtant peu le font. I

l y a deux ans, Camille et Hugues, un couple de jeunes trentenaires, ont réalisé leur rêve : changer de vie pour ouvrir un hôtel de luxe en plein cœur de la Normandie. Le magazine 13h15 les a suivis pendant les semaines qui précédaient l’inauguration, entre la fatigue et le stress de porter un si lourd projet sur leurs épaules… Les journalistes les ont ensuite retrouvés six mois plus tard, un peu plus aguerris et toujours enthousiastes malgré les imprévus du quotidien !

Aujourd’hui, que deviennent-ils et quel bilan font-ils de cette aventure qui fait écho chez bon nombre d’entre nous ?