Acclamée par plusieurs millions de spectateurs dans le monde, la comédie musicale « Bodyguard» arrive enfin en France, est-il communiqué.

Adaptation française de l’un des spectacles qui a remporté les prix les plus prestigieux à Londres.

Billetterie ouverte dès demain, mardi 21 mars.

Adaptée du blockbuster de Warner Bros sorti en 1992 qui a totalisé plus de 3,7 millions d’entrées en France, la comédie musicale « Bodyguard » connaît un succès ininterrompu depuis sa création à Londres en 2012, et est jouée en Allemagne, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, en Corée...

"L’adaptation par Alexander Dinelaris (Oscar du meilleur scénario pour Birdman) du scénario original de Lawrence Kasdan (L’Empire Contre-Attaque, Les Aventuriers de l’Arche Perdue, Silverado, Le Retour du Jedi, …) transforme le matériel cinématographique des années 90 en un spectacle contemporain qui n’a rien à envier au film en matière de glamour, d’intrigue et de romantisme, l’expérience scénique conférant une dimension inédite à la dramaturgie. Ce spectacle s’appuie naturellement sur la Bande Originale la plus vendue de l’histoire avec près de 45 millions d’exemplaires, et l’enrichit des plus grands tubes de l’interprète qui en a fait le succès."

Ce sont donc seize tubes qui porteront cette comédie musicale, avec entre autres les classiques « How Will I Know », « One Moment in Time », « The Greatest Love of All » ou « I Wanna Dance with Somebody », qui rejoignent « Queen Of The Night » et « I Have Nothing », sans oublier l’incontournable « I Will Always Love You ».

Les dialogues sont adaptés en français, mais soucieuse de garder l’âme de ces titres de légende la production conservera les chansons en anglais, soutenues par un orchestre live.

Sur scène au Palais des Sports de Paris à partir du 2 février 2018, le spectacle partira ensuite en tournée dès le mois de mai.

L’histoire : Ancien agent de l’US Secret Service reconverti en garde du corps d’élite, Frank Farmer est engagé pour protéger contre son gré la superstar Rachel Marron d’un harceleur anonyme. La diva n’est prête à aucun compromis, pas plus que le très professionnel « bodyguard », qui accepte la mission à contrecœur. Chacun pense qu’il va mener le jeu, jusqu’à ce que la belle et son protecteur se laissent surprendre par la naissance d’une histoire d’amour passionnée …

Mise en scène : Thea Sharrock.

Décors & Costumes : Tim Hatley.

Chorégraphie : Karen Bruce.