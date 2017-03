Box-office aux États-Unis ce week-end : Kong loin devant !

Box-office aux États-Unis, week-end du vendredi 10 au dimanche 12 mars 2017.

Production au budget énorme - plus de 185 millions de dollars, hors gros frais marketing - KONG s'installe en tête. 61 millions de recettes pour les 3ers jours d'exploitation de ce film visible dans près de 4000 cinémas.

LOGAN avec Hugh Jackman recule au 2ème rang mais le chiffre demeure très bon : 38 millions de $ supplémentaires soit 153 millions en 10 jours. Près de 350 millions de dollars de recettes mondiales pour un budget de prod proche de 100 millions.

Le film d'épouvante GET OUT complète le podium avec 21 millions de recettes. Assurément un des longs-métrages les plus rentables de ces dernières années : 111 millions de $ cumulés outre-Atlantique alors que le budget (hors frais promo) est de 5 millions !

THE SHACK passe de la 3ème à la 4ème position. 32 millions de recettes pour ce drame. THE LEGO BATMAN MOVIE rétrograde en 5ème place. 159 millions de $ de recettes US à ce jour soit deux fois le budget de production.