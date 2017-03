Box-office ce week-end aux États-Unis : carton pour Logan !

Box-office aux États-Unis, week-end du vendredi 3 au dimanche 5 mars 2017.

Sans aucune surprise, carton pour LOGAN avec Hugh Kackman. Le film démarre en trombe avec une estimation de 85 de millions de dollars de recettes. Projeté dans près de 4100 cinémas, il pulvérise le premier week-end de Wolverine en juillet 2013 : 53 millions de recettes.

Ex-leader, le film d'épouvante GET OUT recule au 2ème rang mais réalise une nouvelle performance : 26 millions pour son second week-end soit un total de 76 millions de $ en 10 jours... pour un budget de prod de 5 millions !

La nouveauté THE SHACK, drame américain, prend la 3ème position avec 16 millions de dollars de recettes.

Au pied du podium, l'anime THE LEGO BATMAN MOVIE. 148 millions de $ de recettes à ce jour pour un budget hors frais marketing de 80 millions. Environ 242 millions de recettes dans le monde.

A la 5ème place, une nouveauté : le drame BEFORE I FALL, qui se contente d'à peine 5 millions de recettes.

JOHN WICK 2 glisse en 6ème position mais le pari est réussi avec désormais 83 millions de recettes US soit quais autant que les recettes mondiales du 1er volet.