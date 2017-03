Box-office USA ce week-end : La belle et la bête écrase les nouveautés.

Box-office aux États-Unis, week-end du vendredi 24 au dimanche 26 mars 2017.

Un phénomène ! Après une première semaine hors du commun, la production Disney BEAUTY AND THE BEAST continue d'attirer les foules. 88 millions de dollars de recettes soit la somme folle de 317 millions en 10 jours d'exploitation. Ce qui représente déjà deux fois le budget de production ! Et au niveau mondial, on en est déjà à plus de 690 millions de $...

POWER RANGERS débute en deuxième place avec un démarrage on ne peut plus correct : 40.5 millions de recettes. Le budget de ce film réalisé par Dean Israelite est estimé à environ 100 millions de dollars, hors gros frais marketing.

KONG recule au 3ème rang avec un peu plus de 14 millions de recettes. Le cumul depuis sa sortie US est de 133.5 millions de $, pour un budget hors frais promo de 185 millions. Les recettes mondiales sont proches de 330 millions.

Au pied du podium, la nouveauté LIFE, visible dans plus de 3100 cinés. Moins de 13 millions de recettes, soit à peine un quart du budget de prod. Un film de science-fiction avec Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson.

Top 5 complété par LOGAN, avec Hugh Jackman. Et ça va on ne peut mieux : 201 millions de dollars de recettes, soit le double du budget de production. Dans le monde, on approche des 550 millions de recettes.

GET OUT, un des films les plus rentables de ces dernières décennies, est 6ème : 147 millions de recettes outre-Atlantique alors que le film d'épouvante a coûté 5 millions...

La nouveauté CHIPS débute timidement à la 7ème place avec 7 millions et demi de recettes. Mais cette comédie, adapatation de la série TV, a un budget raisonnable d'environ 25 millions de dollars.