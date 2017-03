Box-officiel États-Unis : démarrage exceptionnel pour La belle et la bête !

Box-office aux États-Unis, week-end du vendredi 17 au dimanche 19 mars 2017.

Chiffres complètement dingues depuis trois jours pour la production Disney BEAUTY AND THE BEAST : 170 millions de dollars de recettes, dont 63 millions samedi. Soit déjà une dizaine de millions de plus que le budget de prod !

Seuls 6 autres films ont fait mieux pendant un week-end : Star Wars 7, Jurassic World, Marvel's the Avengers, Avengers : Age of Ultron, Captain America : Civil War, Iron Man 3.

Cette nouvelle version de La belle et la bête est visible dans plus de 4200 cinés. Film réalisé par Bill Condon, écrit par Stephen Chbosky & Evan Spiliotopoulos. Avec Emma Watson, Luke Evans, Emma Thompson, Kevin Kline...

A noter que les recettes mondiales sont déjà supérieures à 350 millions de dollars. Jackpot en vue.

Pour en revenir au classement, KONG recule au 2ème rang avec tout de même 29 millions de recettes, soit 110 depuis sa sortie US. 260 millions de $ dans le monde pour un budget de 185 millions, hors gros frais marketing.

LOGAN se classe 3ème. Cette fiction avec Hugh Jackman récolte près de 18 millions de $ pour son 3ème week-end. Le total est à ce jour de 184 millions, alors que le budget de production est légèrement inférieur à 100 millions. 481 millions de recettes sur la planète.