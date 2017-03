Alors que des infos alarmistes ont de nouveau circulé sur la santé de Johnny Hallyday (via la presse people notamment), le chanteur a fait une mise au point via Facebook :

"L’affluence de mensonges qui circule sur mon état de santé me choque profondément. Les informations alarmistes répandues par certains medias et les réseaux sociaux sont erronées, gênantes et indignes. La pudeur et la discrétion devraient rester de mise dans ce type de propos, ne serait-ce que par respect pour les miens. Alors je vous rassure, je vais très bien et suis en bonne forme physique. On m’a effectivement dépisté il y a quelques mois des cellules cancéreuses pour lesquelles je suis actuellement traité. Je suis suivi par d’excellents professeurs en qui j’ai une totale confiance. Mes jours ne sont aujourd’hui pas en danger. C’est un combat que je mène fièrement avec ma femme Laeticia et mes proches. J’irai au bout pour tous ceux qui m’aiment. A bientôt sur scène."

Joint par le quotidien Aujourd'hui en France, Pierre-Alain Vertaider, un des producteurs de la tournée estivale avec Johnny, Eddy Mitchell et Jacques Dutronc, affirme :« Rien ne justifie l’ampleur de ces rumeurs alarmistes. Les concerts des Vieilles Canailles sont bien confirmés. »

17 concerts sont prévus en juin et juillet.