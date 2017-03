Ce dimanche après-midi sur France 2 : 27 patrons pour une usine, la victoire en récompense.

Un reportage signé d'Emmanuelle Chartoire, David Geoffrion et Anne Cohen, diffusé à 14h15 sur France 2 ce dimanche 19 mars.

Il y a deux ans, le magazine "13h15" vous proposait de découvrir le combat d’une trentaine d’ouvriers de la fonderie Gillet, à Albi. Cette entreprise, vieille de plus de trois siècles, allait fermer, après avoir connu de multiples redressements. Eux allaient perdre leur travail, dans un secteur, la métallurgie, particulièrement sinistré.

Alors, collectivement, ils ont décidé de racheter leur fonderie et de la gérer eux-mêmes, en société coopérative. Certains ont risqué toutes leurs économies, d’autres ont fait des emprunts… Tous bien décidés à s’investir à fond pour générer à nouveau des bénéfices, et survivre, coûte que coûte. Durant ces deux années, les équipes de "13h15" ont suivi leur parcours du combattant. Leurs efforts et leurs sacrifices ont fini par payer : ils ont aujourd’hui remis à flots cette entreprise déficitaire depuis 10 ans.