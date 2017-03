Ce qui attend les candidats dans l'épisode de Top Chef ce 1er mars.

Episode 6 de la saison 8 de Top Chef ce mercredi 1er mars à 21 heures sur M6. Présenté par Stéphane Rotenberg. Les 8 candidats toujours en compétition vont s’affronter dans deux nouvelles épreuves et tenter d’éviter la dernière chance.

Pour la première épreuve, les brigades sont jugées par Alexandre Couillon, un des chefs les plus talentueux de sa génération. Doublement étoilé, il a été élu meilleur chef de l’année. Le thème du jour : Les associations audacieuses, ou comment réaliser un plat d’exception en mariant des ingrédients qu’on n’a pas l’habitude d’associer ? Pour la 1ère fois, les candidats au sein d’une même brigade vont devoir unir leurs forces. Car la brigade qui perdra cette épreuve partira dans sa totalité en dernière chance. Mais faire équipe ne va pas se révéler facile pour tout le monde...

Puis les candidats se retrouveront dans un cadre spectaculaire : l’ancienne demeure de la famille Rothschild, transformée en école de gastronomie et de savoir vivre à la française. Ils vont donc devoir réaliser un plat à la hauteur du cadre extraordinaire qui les entoure, un plat digne de la grande cuisine. Pour l’occasion, ils seront jugés par Jean-François Piège accompagné des membres des « Grandes tables du monde ». Et ils ne feront pas que cuisiner ! Ils devront aussi dresser la table sur laquelle ils serviront leurs assiettes. La brigade qui dressera la meilleure table bénéficiera d’un avantage certain pour la suite de l’épreuve…

Un défi de taille attendra les candidats lors de la dernière chance : réaliser une recette trois étoiles entièrement crue sans avoir recours à aucun moyen de cuisson ! Pas le droit de chauffer, de fumer, de cuire… Pas le droit à l’erreur. Car à l’issue de cette épreuve, après dégustation à l’aveugle, un des chefs de brigade éliminera sans le savoir un de ses propres candidats.